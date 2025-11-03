san rossore grandi sorrisi per un monello sabino vince la filiera ippica toscana

Monello Sabino ha messo ‘testa a partito’, come si suol dire, ed è venuto a vincere il premio “Filiera Ippica Toscana”, prova di centro del pomeriggio ippico a San Rossore sulla distanza dei 1300 metri. Da segnalare che il vincitore era montato dall’allievo Salvatore Tarascio, uno dei ragazzi usciti dal corso-Alfea che si è svolto a San Rossore alcuni mesi fa. Al secondo posto Ottanese mentre il favorito Twilight Ballet ha deluso finendo fuori quadro. Il professor Francesco Camillo, presidente dell’associazione, ha consegnato al proprietario del vincitore la coppa in palio. Se il premio “Filiera Ippica Toscana”, in quanto ‘condizionata’ e quindi corsa di maggior selezione, era la prova di centro di un pomeriggio ancora una volta bagnato, un’altra corsa non di secondo piano per la grandezza del personaggio che evocava era il premio “Vittorio Ugo Penco” che fu il grande trainer di Ribot e di decine di altri campioni che corsero con i colori della Razza Dormello Olgiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

