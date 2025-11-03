San Martino in gommone tra fiume e storia

l'11 novembre 2025. In occasione della Festa dei Sapori di San Martino, a cura di Ecomuseo Aquae Planae, Canoa Club di Legnago e Adige Rafting, è programmata l'escursione in gommone con San Martino lungo il fiume Adige tra Roverchiara e Legnago alla. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Campo San Martino, recuperato il corpo senza vita di uno dei due ragazzi scomparsi nel fiume Brenta - Il fiume Brenta è tumultuoso a Campo San Martino, Padova, tanto che un cartello ricorda il divieto di balneazione. rainews.it scrive

Fiume Brenta, nuovi cartelli in quattro lingue per far rispettare il divieto di balneazione alla «spiaggetta della morte» - Posizionati dal Comune nuovi cartelli in qauttro lingue (italiano, inglese, arabo e cinese) per informare del divieto di balneazione e dei rischi conseguenti sul tratto di ... Lo riporta ilgazzettino.it

Tragedia a Campo San Martino: recuperati i corpi dei due giovani annegati nel fiume Brenta - Poco prima di mezzogiorno i sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno ripescato anche il corpo di Ramesh Ganegadara, 23 anni originario dello Sri Lanka, che era arrivato a Padova due mesi fa e lavorava ... Si legge su rainews.it