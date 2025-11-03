San Martino de Porres | il Santo del 3 novembre celebrato nel mondo
San Martino de Porres: Un Santo di Umiltà e Dedizione. San Martino de Porres è una figura venerata in tutto il mondo, noto per la sua umiltà e dedizione ai più bisognosi. Nato a Lima, in Perù, nel 1579, Martino era figlio illegittimo di un nobile spagnolo e di una donna africana libera. Fin da giovane, affrontò discriminazioni razziali, ma nonostante ciò, si distinse per la sua generosità e compassione verso i poveri e gli ammalati. Il Cammino verso la Santità. La sua vita fu caratterizzata da una profonda spiritualità e da miracoli attribuiti alla sua intercessione. Martino divenne frate laico nell'Ordine dei Domenicani, dove svolse umili mansioni, ma la sua fama crebbe grazie alle sue opere di carità e ai suoi poteri taumaturgici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
