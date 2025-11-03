san giuliano milanese insegnanti a dieta per ordine del comune

"Mentre mangiava, il bambino mi vedeva e mi fa: 'Se tu non hai il pasto, ti do anche il mio panino'". È il racconto di un'insegnante di una scuola di San Giuliano Milanese, dove anche i più piccoli si sono accorti che da qualche tempo i piatti dei maestri sono davvero di misura ridotta. E questo perché il sindaco ha deciso di tagliare drasticamente il menù dei docenti. Non per metterli a dieta, ma per non far "dimagrire" troppo le casse comunali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

