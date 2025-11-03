San Giuliano Milanese insegnanti a dieta per ordine del Comune
"Mentre mangiava, il bambino mi vedeva e mi fa: 'Se tu non hai il pasto, ti do anche il mio panino'". È il racconto di un'insegnante di una scuola di San Giuliano Milanese, dove anche i più piccoli si sono accorti che da qualche tempo i piatti dei maestri sono davvero di misura ridotta. E questo perché il sindaco ha deciso di tagliare drasticamente il menù dei docenti. Non per metterli a dieta, ma per non far "dimagrire" troppo le casse comunali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
San Giuliano Milanese, taglio al pasto dei docenti, stop alla seconda portata: il sindaco scrive al Ministero per la copertura dei costi - I sindacati convocano un’assemblea pubblica per venerdì 31 ottobre ... Come scrive 7giorni.info
Insegnanti a dieta forzata a mensa per risparmiare nel Milanese, la protesta: «Svilita nel ruolo di docente» - Succede a San Giuliano Milanese, dove l'amministrazione comunale ha deciso che, per risparmiare sul servizio ed evitare ... Riporta ilmessaggero.it
Pasto ridotto ai docenti - A San Giuliano Milanese il nuovo regolamento comunale sulle mense scolastiche ha acceso la protesta degli insegnanti. Da polesine24.it