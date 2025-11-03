San Donato domenica amara Terranuova solida e vincente
TERRANUOVA TRAIANA 1 SAN DONATO TAVARNELLE 0 TERRANUOVA TRAIANA (3-4-2-1): Pagnini; Benucci, Degl’Innocenti, Saltalamacchia; Marini, Cioce (27’ s.t. Innocenti), Mannella, Simonti (44’ s.t. Tassi); Sborgi (27’ s.t. Cardo), Sesti; Bruni (33’ s.t. Ngom). A disposizione: Rosadi, Ficini, Bargellini, Zhupa, Senzamici. Allenatore: Giugni (Becattini squalificato) SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Tampucci; Morelli, Sardilli (31’ s.t. Calonaci), Falconi, Cecchi; Alfani (10’ s.t. Croce), Torrini, Senesi (26’ s.t. Ciravegna); Rotondo, Doratiotto, Nardella. A disposizione: Gambassi, Cellai, Leonardi, Puppato, Palazzesi, Morina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Pace a voi pellegrini in questa domenica che Dio ci ha donato. Condividiamo qui il Vangelo di oggi: Dal Vangelo secondo Luca (Lc 18,9-14) In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione di essere giusti e disp - facebook.com Vai su Facebook
San Donato, una domenica no. Gavorrano osa di più e vince - 1): Tempucci; Cecchi (77’ Menga), Cellai (67’ Maffei), Bruni; Pecchia, Borgarello, Falconi (82’ Seghi), Carcani; Purro, Calonaci ... Lo riporta lanazione.it
Trasferta amara per il San Donato. Gialloblù spuntati restano a secco - GHIVIBORGO: Bonifacio, Giannini, (47’st Bassano), Russo, (25’st Nardo), Conti, Barbera, Bura, Vari, Campani, Gori, (29’st Bifini), Nottoli, (28’st Falilò ... Scrive lanazione.it