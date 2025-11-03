Sampdoria nel baratro ora è ultima in Serie B | i tifosi bloccano la squadra negli spogliatoi

La Sampdoria perde in casa lo scontro diretto col Mantova e scivola ultima in classica con 8 partite senza vittorie. Situazione insostenibile per i tifosi che hanno dato sfogo alla loro contestazione: squadra bloccata dentro lo stadio fino a mezzanotte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

