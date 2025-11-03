Samira Lui verso Sanremo 2026? Il presunto veto dello staff di De Martino
Il settimanale Oggi svela un retroscena legato al cast della prossima edizione del Festival di Sanremo, ma i diretti interessati non confermano né smentiscono. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Samira Lui verso il Festival di Sanremo…E’ bastata questa indiscrezione circolata in rete a scuotere gli animi ai piani alti di Viale Mazzini…” Basta una voce di corridoio per agitare tutto l’ambiente Rai: la possibilità che Samira Lui possa salire sul palco dell’Ari - facebook.com Vai su Facebook
Samira Lui verso Sanremo, la reazione della Rai e dello staff di Stefano De Martino ai rumor - X Vai su X
Samira Lui verso Sanremo 2026? Carlo Conti la vorrebbe come co-conduttrice - Secondo il giornalista Santo Pirrotta, Carlo Conti starebbe pensando a Samira Lui come possibile co- quilink.it scrive
Samira Lui verso Sanremo 2026? Spunta la reazione dello staff di De Martino - Le luci dell’Ariston si accendono in anticipo e il nome che circola con sempre maggiore insistenza è quello di Samira Lui. Lo riporta 361magazine.com
Sanremo 2026, Carlo Conti vuole Samira Lui de La Ruota della Fortuna - Fervono i preparativi per la prossima edizione della kermesse musicale e il direttore artistico avrebbe puntato la donna del momento, la valletta di Gerry Scotti ... Come scrive corrieredellosport.it