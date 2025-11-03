Salvini non molla sul Ponte e rilancia | Ora pace fiscale definitiva

"Quando c'è un operaio ancora sotto le macerie, quando ci sono dei feriti, diciamo che bisogna star vicino ai soccorritori, portare silenzio e rispetto. Quindi di politica estera parleremo da domani in avanti". Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini, ospite a "Cinque Minuti" di Bruno Vespa, commentando le dichiarazioni della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Salvini ha poi aggiunto che "mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina, come proposto da Trump, è una priorità e sicuramente non possiamo andare avanti per altri 50 anni a mandare soldi e armi in Ucraina.

