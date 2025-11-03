Salvini | Galeone era il volto di un calcio che non c’è più

ROMA – Anche Matteo Salvini (foto), vice presidente del consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché leader della Lega, ha voluto dedicare un pensiero social a Giovanni Galeone, ex allenatore del Pescara che ci ha lasciato oggi all’età di 84 anni. Queste le parole di Salvini: “Ci lascia un grande, volto di un calcio che non c’è più, un maestro amato da tutti. Questa sera guarderà i suoi allievi da lassù. Una preghiera per Giovanni Galeone”. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Salvini: “Galeone era il volto di un calcio che non c’è più”

