Salerno nuova edizione di Think Renewable
Presentazione della quarta edizione venerdì 7 novembre alle 11. La Provincia di Salerno ripropone, per tutte le scuole secondarie di secondo grado del territorio, il progetto “Think Renewable” per sensibilizzare gli studenti al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, ha come obiettivo la “Green Life” nel quale la sostenibilità non è solo un concetto teorico, ma un modo di vivere che unisce rispetto, responsabilità e creatività. Il Progetto sarà presentato ufficialmente alla stampa e ai dirigenti scolastici, venerdì 7 novembre alle 11, presso la Sala Torre di Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Zon.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Falsi messaggi dell’Asl, nuova ondata di truffe a Salerno: “Non richiamate, rubano dati e credito” - facebook.com Vai su Facebook
Salerno Danza festival: presentata l'edizione 2025 - La grande danza contemporanea torna a illuminare l'estate salernitana: presentata questa mattina presso la Sala Torre della Provincia di Salerno il Salerno Danza Festival 2025, il progetto artistico a ... Secondo ansa.it
Dal 14 giugno tredicesima edizione di Salerno Letteratura - La tredicesima edizione di SalernoLetteratura, in programma dal 14 al 21 giugno, dal tema "In faccia ai maligni e ai superbi. Si legge su ansa.it
Salerno, sei milioni per i laboratori di 27 scuole: «Nuove officine di talenti» - Oltre sei milioni dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, guidato da Giuseppe Valditara, per laboratori avanzati che collegano aula ... Si legge su ilmattino.it