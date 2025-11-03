Salernitana che occasione mancata

Tempo di lettura: 3 minuti di Gigi Caliulo L’acre retrogusto dell’occasione mancata accompagna il giorno dopo della Salernitana. Uscita imbattuta dal Francioni di Latina, la squadra di Raffaele torna dalla trasferta in terra pontina con qualche certezza in più, con la vetta in solitudine conservata con distanze immutate rispetto a Catania e Benevento e con l’amaro in bocca per non aver colto in pieno la possibilità offertale su un piatto d’argento dalle sue inseguitrici, fermate sul pareggio da Casertana e Sorrento. Avesse vinto a Latina la Salernitana avrebbe dato il via ad una prima fuga in solitaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salernitana, che occasione mancata

Altri contenuti sullo stesso argomento

