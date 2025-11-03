Salento padre disegna 400 cuori sulla spiaggia di Torre Vado per la figlia di 11 anni operata all' occhio per una malattia autoimmune - VIDEO
Il padre: “Da giorni pensavo a qualcosa di affettuoso da realizzare per mia figlia. Io faccio il guardiano del porto e scrutavo l’arenile già da qualche notte. Ho così voluto regalare un momento di amore per mia figlia che sta vivendo un momento particolare” Un padre ha disegnato 400 cuori su. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il mare dei cuori nel Salento: un padre trasforma la spiaggia in un messaggio d’amore per la figlia Un padre passa l’intera notte sulla spiaggia, disegnando centinaia di cuori con pazienza, maestria e un amore immenso. Lo fa per la figlia, che la mattina seg Vai su Facebook
Quei cuori disegnati sulla spiaggia del Salento: il messaggio di un padre per la figlia malata - X Vai su X
Disegna cuoricini sulla sabbia: il gesto d’amore di un papà per la figlia malata commuove il Salento - Sulla spiaggia di Torre Vado, marina di Morciano di Leuca, sono stati scoperti centinaia di cuoricini nella sabbia ... Scrive fanpage.it