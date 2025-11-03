Salento padre disegna 400 cuori sulla spiaggia di Torre Vado per la figlia di 11 anni operata all' occhio per una malattia autoimmune - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 3 nov 2025

Il padre: "Da giorni pensavo a qualcosa di affettuoso da realizzare per mia figlia. Io faccio il guardiano del porto e scrutavo l'arenile già da qualche notte. Ho così voluto regalare un momento di amore per mia figlia che sta vivendo un momento particolare" Un padre ha disegnato 400 cuori sulla spiaggia di Torre Vado per la figlia di 11 anni operata all'occhio per una malattia autoimmune.

salento padre disegna 400 cuori sulla spiaggia di torre vado per la figlia di 11 anni operata all occhio per una malattia autoimmune video

© Ilgiornaleditalia.it - Salento, padre disegna 400 cuori sulla spiaggia di Torre Vado per la figlia di 11 anni operata all'occhio per una malattia autoimmune - VIDEO

