Sagra delle castagne di Terelle

Tutto pronto per la sagra delle castagne di Terelle.La manifestazione si svolgerà dalle ore 16:00 alle 22:00 di Sabato 8 Novembre e dalle ore 9.00 alle ore 20.00 di Domenica 9 Novembre. La sagra intende celebrare questo tipico frutto autunnale, chiamato qui anche la “pelosella”, una castagna che. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Altre letture consigliate

Parliamo di Castagne! In occasione della Sagra della Castagna e del Fungo Porcino, vi invitiamo a un incontro importante dedicato al futuro della nostra castanicoltura. Il tema è: "Lo Sviluppo della Castanicoltura nel Parco del Partenio". Ci vediamo: Do - facebook.com Vai su Facebook

Autunno di castagne e tradizione - Dal profumo della legna alla dolcezza del frutto, novembre celebra l’Italia del gusto tra caldarroste e folklore ... Riporta repubblica.it

Vitulano inaugura la Sagra della Castagna – Al via venerdì 31 ottobre - Prenderà ufficialmente il via venerdì 31 ottobre a Vitulano l’edizione 2025 della XXXII edizione della Sagra della Castagna e del pecorino vitulanese, manifestazione storica dedicata alla ... politicamentecorretto.com scrive

Le sagre della castagna da non perdere nel weekend dell’1 e 2 novembre e altri eventi regione per regione - Durante il weekend dei morti moltissimi sono gli eventi, da nord a sud, che celebrano i prodotti della gastronomia italiana, le tradizioni locali e le ... Riporta fanpage.it