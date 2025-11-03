Saelemaekers scintille con la Roma | esultanza polemica e bufera social tra i tifosi furiosi

Il Milan ha superato la Roma 1-0 a San Siro grazie al gol di Pavlovic nel primo tempo, ma la partita ha lasciato dietro di sé più polemiche che analisi tattiche. A catturare l’attenzione è stato Alexis Saelemaekers, autore di una prestazione accesa e nervosa contro la sua ex squadra. L’esterno belga, in preda alla trance agonistica e all’adrenalina, si è reso protagonista di alcuni comportamenti sopra le righe che hanno fatto infuriare i tifosi romanisti. Nervi tesi e l’esplosione dopo il rigore fallito da Dybala. Tornato al Milan dopo una parentesi positiva alla Roma, Saelemaekers ha sorpreso tutti per il suo comportamento in campo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Saelemaekers, scintille con la Roma: esultanza polemica e bufera social tra i tifosi furiosi

