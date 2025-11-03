Saelemaekers cosa ha fatto contro la Roma? Dall' umiliazione a Wesley all' esultanza all' errore di Dybala e l' affronto all' arbitro

L'umiliazione a Wesley, l'esultanza all'errore di Dybala e l'affronto all'arbitro. Una serata di esaltazione (forse eccessiva) quella di Saelemaekers contro la Roma, vinta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Cosa ha rischiato Saelemaekers per aver esultato in faccia all’arbitro Guida dopo il rigore di Dybala - La reazione del calciatore del Milan dopo l’errore dal dischetto dell’argentino è stata plateale. Segnala fanpage.it

Milan-Roma, Saelemaekers nel ciclone per l'esultanza, rischia anche l'arbitro che lo scalcia: bufera a San Siro - Il belga Saelemaekers, ex di turno, aveva protestato a lungo per il rigore concesso ai giallorossi contro il Milan e si è scatenato dopo l'errore di Dybala: che scintille con Guida. Da sport.virgilio.it

