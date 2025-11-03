La giovane star della musica ha dovuto affrontare gli attacchi dei fan dei fumetti a causa del suo look ispirato alla supereroina. Lynda Carter, l'iconica interprete della supereroina della DC, ha difeso Sabrina Carpenter dalle critiche dei fan del fumetto dopo aver scelto di vestirsi da Wonder Woman durante il concerto andato in scena a Halloween. La star della musica, infatti, è stata accusata online di non aver rispettato il personaggio perché non ha indossato una parrucca nera o si è tinta i capelli per l'occasione. I commenti online a Sabrina in versione supereroina L'apparizione a New York di Sabrina Carpenter sul palco del Madison Square Garden ha suscitato non pochi commenti e ha causato anche la reazione di James Gunn, responsabile . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sabrina Carpenter attaccata dai fan della DC, a difenderla c'è Lynda Carter: "Wonder Woman può essere bionda!"