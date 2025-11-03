Sabato notte come da copione | tafferugli fra gli giovani alticci risse segnalate ma non trovate

Segnalate. Ma non trovate. Come avviene, quasi sempre, in occasione dei weekend, anche nella notte fra sabato e domenica, sono stati segnalati due tafferugli - a Porta di Ponte e in via Gioeni - fra giovanissimi. Verosimilmente alticci. All'arrivo delle pattuglie di polizia, carabinieri e guardia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

