Sabatini sarcastico | Spalletti aveva detto che non avrebbe indossato una tuta diversa da quella del Napoli? Si è messo l’abito

. Il commento del giornalista. Il giornalista Sandro Sabatini, attraverso il suo canale YouTube ufficiale, ha offerto un’interessante e approfondita analisi dell’ esordio vincente di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus in Serie A. Secondo Sabatini, l’unione tra il tecnico toscano e il club bianconero è nata da un bisogno reciproco, quasi un destino che ha unito due entità in cerca di riscatto. « La sensazione è che in un momento di grande difficoltà reciproca la Juventus e Spalletti si siano trovati », ha esordito il giornalista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sabatini sarcastico: «Spalletti aveva detto che non avrebbe indossato una tuta diversa da quella del Napoli? Si è messo l’abito»

