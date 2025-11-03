Rybakina perde un set ma poi domina contro Swiatek alle WTA Finals

Una straripante Elena Rybakina ribalta completamente Iga Swiatek nella terza giornata delle WTA Finals 2025. La kazaka ottiene la sua seconda vittoria a Riad, superando in rimonta la polacca con il punteggio di 3-6 6-1 6-0 dopo un’ora e trentasette minuti di gioco. Per Rybakina si aprono quasi certamente le porte delle semifinali, anche se dovrà attendere l’esito dell’incontro del derby americano tra Anisimova e Keys. Per Swiatek, invece, ci sarà comunque l’ultima sfida con Anisimova per giocarsi un posto in semifinale. Inizio di partita lanciato per Swiatek, che difende subito una palla break e poi strappa il servizio alla kazaka, portandosi sul 3-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

