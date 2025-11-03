Ryanair prende il volo | utili a 2,54 miliardi grazie ai rincari sui biglietti
Ryanair vede i suoi profitti salire vertiginosamente rispetto al passato. I numeri del gruppo irlandese superano le attese e confermano una solidità della compagnia area low-cost. Sui risultati positivi incidono diversi fattori, come i rincari sui biglietti venduti e la previsione di un numero di. 🔗 Leggi su Today.it
