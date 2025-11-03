Russia | terremoto di magnitudo 5,8 colpisce la Kamchatka

Iltempo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Moasca, 3 nov. (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 5,8 ha colpito la regione della Kamchatka, sulla costa orientale della Russia. Secondo il Centro tedesco di ricerca per le geoscienze (Gfz), il sisma ha avuto origine a una profondità di 28 chilometri sotto il suolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

russia terremoto di magnitudo 58 colpisce la kamchatka

© Iltempo.it - Russia: terremoto di magnitudo 5,8 colpisce la Kamchatka

News recenti che potrebbero piacerti

Terremoto Russia, violentissima scossa di magnitudo 7.8. Ecco qui i dettagli - Il 18 Settembre 2025 ore 20:58 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 7. Da ilmeteo.it

C’è stato un forte terremoto al largo della Kamchatka, in Russia - Nella notte tra venerdì e sabato c’è stato un forte terremoto al largo della penisola della Kamchatka, sulla costa orientale della Russia. Riporta ilpost.it

Russia, terremoto di magnitudo 7.8 al largo della Kamchatka - Un terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito al largo della costa della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Russia Terremoto Magnitudo 58