Russia | terremoto di magnitudo 5,8 colpisce la Kamchatka
Moasca, 3 nov. (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 5,8 ha colpito la regione della Kamchatka, sulla costa orientale della Russia. Secondo il Centro tedesco di ricerca per le geoscienze (Gfz), il sisma ha avuto origine a una profondità di 28 chilometri sotto il suolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
[DATI #RIVISTI] #terremoto Mwp 5.8 ore 08:06 IT del 28-10-2025 a Kuril Islands, Russia [Sea: Russia] Prof= 8.6 Km #INGV_44547692 - X Vai su X
[DATI #RIVISTI] #terremoto Mwp 5.8 ore 08:06 IT del 28-10-2025 a Kuril Islands, Russia [Sea: Russia] Prof= 8.6 Km #INGV_44547692 - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto Russia, violentissima scossa di magnitudo 7.8. Ecco qui i dettagli - Il 18 Settembre 2025 ore 20:58 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 7. Da ilmeteo.it
C’è stato un forte terremoto al largo della Kamchatka, in Russia - Nella notte tra venerdì e sabato c’è stato un forte terremoto al largo della penisola della Kamchatka, sulla costa orientale della Russia. Riporta ilpost.it
Russia, terremoto di magnitudo 7.8 al largo della Kamchatka - Un terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito al largo della costa della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo. Come scrive tg24.sky.it