Rusev rivela le richieste di Vince McMahon | Mi voleva di nuovo 136 Kg

Rusev può anche aver trasformato il suo corpo in una forma fisica perfetta, ma a quanto pare questo non è piaciuto a Vince McMahon che, secondo quanto racconta, lo avrebbe spinto a riprendere peso solo per mantenere una certa immagine durante la sua permanenza in WWE. Nel podcast Identity Crisis, Rusev e sua moglie, CJ Perry, hanno parlato del suo drastico percorso di dimagrimento nel 2019. All'epoca, Rusev era passato da oltre 136 kg a 104 kg. Ma invece di ricevere complimenti, Vince McMahon voleva il " vecchio " Rusev. CJ ricorda perfettamente quell'incontro: "Sì, mi ricordo che ti ha detto: 'Dov'è il mio bulgaro di 136 kg—' e non so perché, ma mi viene subito da dirlo con un accento russo.

