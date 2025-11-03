Ruini e l' elogio a Papa Leone | Ha compiuto un miracolo ecclesiologico La stoccata a Bergoglio
«Ho già detto in altre occasioni che, a mio parere, Papa Leone XIV ha compiuto una specie di miracolo ecclesiologico, riportando subito, con la sua elezione, pace e serenità nella Chiesa». Si è espresso così il cardinale Camillo Ruini, ex presidente della CEI, in una conversazione con Il Foglio. «Resta da vedere se questo è un fenomeno destinato a durare e a consolidarsi, come mi auguro di tutto cuore, o se invece è esposto a logorarsi e a venir meno man mano che il nuovo Pontefice dovrà affrontare le questioni che lo attendono», sottolinea. Il quotidiano, in vista del sessantesimo anniversario della chiusura del Concilio Vaticano II, ne approfondisce il senso attuale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
