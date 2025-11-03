Rugby Palermo seconda vittoria su due gare disputate
La Rugby Palermo si impone anche a Trapani nella terza giornata del campionato di serie C di rugby ( Due le gare disputate al momento dai neroarancio) con il risultato di 17-25, grazie alle mete di Montelepre, Puma, Di Fiore, Falvela e Benfante.Un derby occidentale che ha confermato la forza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
