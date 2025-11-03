Louis Lynagh parla con la serenità di chi sa di avere un nome pesante sulle spalle, ma anche la leggerezza di chi ha scelto la propria strada. Alla vigilia di Italia-Australia, primo test match delle Quilter Nations Series, l’ala del Benetton racconta emozioni e motivazioni di un novembre che per lui avrà un sapore speciale. “Ogni volta che si può giocare una partita di rugby internazionale è un grande onore – spiega – ma avere la possibilità di disputarne tre in casa davanti ai nostri tifosi e alle nostre famiglie è il miglior momento possibile. Avremo bisogno del supporto di tutti: vogliamo renderli orgogliosi di questa squadra”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, Lynagh: “Australia è test importante, noi gruppo molto talentuoso e unito”