Rugby Lynagh | Australia è test importante noi gruppo molto talentuoso e unito

Louis Lynagh parla con la serenità di chi sa di avere un nome pesante sulle spalle, ma anche la leggerezza di chi ha scelto la propria strada. Alla vigilia di Italia-Australia, primo test match delle Quilter Nations Series, l'ala del Benetton racconta emozioni e motivazioni di un novembre che per lui avrà un sapore speciale. "Ogni volta che si può giocare una partita di rugby internazionale è un grande onore – spiega – ma avere la possibilità di disputarne tre in casa davanti ai nostri tifosi e alle nostre famiglie è il miglior momento possibile. Avremo bisogno del supporto di tutti: vogliamo renderli orgogliosi di questa squadra".
Lynagh è al comando della classifica mete nel BKT United Rugby Championship.
Spettacolo di Louis Lynagh contro i Lions: Benetton vince a Monigo per 41-15
Rugby: Lynagh to miss Six Nations after knee op - Benetton Treviso winger Louis Lynagh will miss the Six Nations after having an operation Wednesday on a knee injury he sustained in an URC match against Zebre at the weekend, the northern Italian club
Rugby: Lynagh operato al ginocchio, salterà il Sei Nazioni - Louis Lynagh, ala della nazionale italiana e del Benetton Treviso, infortunatosi (trauma distorsivo al ginocchio sinistro) nel match di Urc contro le Zebre dello scorso 28 dicembre, è stato operato.
Debutto da favola: Louis Lynagh subito in meta con la maglia del Benetton - Luis Lynagh, uno dei tre figli del leggendario Michael, entra nella ripresa e segna una meta al debutto in biancoverde con la