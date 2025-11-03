rugby gli all blacks avvicinano la vetta del ranking mondiale

È iniziato il novembre ovale e nel weekend sono andati in scena i primi test match autunnali. E a fare rumore sono state le vittorie di Inghilterra e Nuova Zelanda, rispettivamente contro Australia e Irlanda. Non tanto per il risultato, di per sé non sorprendente, ma come delineano il nuovo ranking mondiale. La netta vittoria contro il Giappone non smuove la classifica per il Sudafrica che si conferma in vetta con 92,20 punti, ma alle sue spalle si avvicinano gli All Blacks, che battendo l’Irlanda salgono a 91,00 punti e allungano proprio sull’ Irlanda, che è terza con i suoi 88,85 punti. Sale, invece, in quarta posizione l’ Inghilterra, con 88,04 punti che battendo l’Australia supera la Francia, con i transalpini quinti con 87,82 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

