Rubinetti a secco di notte in 41 località del Chietino | il calendario delle chiusure programmate
Chiusure idriche programmate in 41 località della provincia di Chieti, da lunedì 3 a lunedì 10 novembre. La Sasi comunica che, al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica, si rende necessario effettuare le chiusure programmate.In particolare, i rubinetti resteranno a secco ad Altino. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
