Rubavano nelle case in Brianza arrestati due quarantenni

Monzatoday.it | 3 nov 2025

Avrebbero compiuto più e più furti nelle case di mezza Lombardia, tra le province di Monza Brianza, Como, Varese e Milano. Ma dopo accurate indagini, la polizia è riuscita ad arrestarli.Le indaginiTra febbraio e marzo di quest’anno, alle forze dell’ordine erano arrivate numerose segnalazioni di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

