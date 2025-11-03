Rubavano nelle case in Brianza arrestati due quarantenni
Avrebbero compiuto più e più furti nelle case di mezza Lombardia, tra le province di Monza Brianza, Como, Varese e Milano. Ma dopo accurate indagini, la polizia è riuscita ad arrestarli.Le indaginiTra febbraio e marzo di quest’anno, alle forze dell’ordine erano arrivate numerose segnalazioni di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
