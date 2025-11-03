Rubano una collana d' oro con la tecnica del ‘guano di piccione’ | smascherati lui e lei
Porto San Giorgio (Fermo), 3 novembre 2025 - Hanno colpito con la tecnica del ‘guano di piccione’ derubando un uomo di una collana d’oro. Quando però pensavano di averla fatta franca, hanno dovuto fare i conti con i carabinieri di Porto San Giorgio che li hanno identificati e denunciati alla Procura della Repubblica di Fermo per furto con destrezza in concorso. Nei guai sono finiti una donna di 27 anni e un uomo di 37, entrambi sudamericani, senza fissa dimora. Cos’è la tecnica del ‘guano di piccione’. I due sono stati identificati come autori del furto di una collana in oro sottratta dal collo di un sangiorgese vittima della cosiddetta tecnica del ‘ guano di piccione ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
