Rubano una bicicletta e tentano di estorcere soldi al proprietario | arrestati in tre

Fabriano (Ancona), 3 novembre 2025 - Rubano una bicicletta e tentano il “cavallo di ritorno”: tre arresti. I carabinieri della compagnia di Fabriano hanno arrestato per estorsione tre ventenni stranieri, di cui due già noti alle forze dell’ordine per vari reati e un terzo incensurato. L’operazione di polizia giudiziaria è scattata nella mattinata di venerdì scorso, quando un cittadino fabrianese si è recato alla stazione carabinieri cittadina per denunciare di aver subito qualche giorno prima il furto della propria e-bike, cui aveva fatto seguito una fitta sequela di messaggi whatsapp da parte di alcune persone sconosciute, che gli avevano proposto la restituzione in cambio di una somma di denaro, pattuita in 100 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

