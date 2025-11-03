Rubano un e-bike e tentano il cavallo di ritorno I carabinieri si presentano allo scambio | 3 arresti

Un “cavallo di ritorno” finisce con tre arresti. E' quanto successo nelle scorse ore a Fabriano dove i carabinieri hanno fermato tre giovani stranieri, tutti 20enni, con l'accusa di estorsione. Due di loro erano già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati, mentre il terzo, incensurato, è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

