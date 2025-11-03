Rubano computer a scuola Denunciati tre minorenni

Tre minori denunciati e la refurtiva riconsegnata alla scuola. E’ il bilancio dell’indagine dei carabinieri di Spilamberto che nei giorni scorsi, a seguito di un decreto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, hanno effettuato perquisizioni domiciliari presso le abitazioni di tre studenti ritenuti responsabili di una serie di furti di materiale didattico avvenuti, in tre diversi episodi, all’interno dell’ Istituto Comprensivo Fabriani di Spilamberto. Nelle abitazioni dei tre ragazzi i carabinieri hanno trovato 15 computer e tre sacche sportive. L’indagine era partita dalle denunce di furto presentate dalla dirigenza scolastica, che aveva segnalato la sparizione di notebook e attrezzature destinate alle attività didattiche all’interno di aule, laboratori e pure nel magazzino della scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rubano computer a scuola. Denunciati tre minorenni

