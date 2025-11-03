Ruba un portafoglio e preleva 2.000 euro al bancomat | 26enne arrestata a Spilamberto
Nel pomeriggio del 1° novembre 2025, i Carabinieri della Stazione di Spilamberto hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, una cittadina 26 enne, di origine bulgara, in Italia senza fissa dimora, ritenuta responsabile di indebito utilizzo di carta di credito e di furto con destrezza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
