Ruba souvenir e bigiotteria in un negozio del centro | arrestato e condannato

Perugiatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 28enne del Gambia è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato, compiuto il giorno di Ognissanti in centro storico, a Perugia.L’imputato, fermato dai Carabinieri dell’8 reggimento Lazio, di stanza in città per aumentare la sicurezza nei giorni di festa appena trascorsi, era accusato di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

