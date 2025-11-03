Ruba souvenir e bigiotteria in un negozio del centro | arrestato e condannato
Un 28enne del Gambia è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato, compiuto il giorno di Ognissanti in centro storico, a Perugia.L’imputato, fermato dai Carabinieri dell’8 reggimento Lazio, di stanza in città per aumentare la sicurezza nei giorni di festa appena trascorsi, era accusato di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
