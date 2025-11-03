Alla Venaria Reale, in occasione di White Wedding Platform, la sposa diventa protagonista di una rivoluzione: eleganza, audacia e libertà riscrivono la tradizione. Il 27 e 28 ottobre 2025 si è svolta, nella cornice del complesso monumentale della Venaria Reale l’attesissima edizione White Wedding Platform 2025, piattaforma internazionale dedicata ai professionisti del settore matrimoniale, dove stile, business e relax si fondono in un unico evento. Una ricorrenza capace di creare un’atmosfera in cui ciascun partecipante può entrare in contatto con partner affidabili, scoprire nuove opportunità di crescita e, al tempo stesso, godere della bellezza della città di Torino. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - “Royal Future”: la nuova era del matrimonio firmata Yedyna Wedding Studios