Rottweiler sequestrato | il padrone lo incitava ad aggredire

Un rottweiler è stato confiscato nei giorni scorsi a Fortezza dopo una serie di episodi di aggressione che avevano destato preoccupazione tra i residenti. Il provvedimento, disposto dal sindaco e attuato dai carabinieri in collaborazione con il Servizio veterinario di Bressanone, è arrivato al. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

#Prato – SEQUESTRATO ALLEVAMENTO ABUSIVO CON 98 CANI Operazione congiunta di Polizia locale, Guardia di Finanza, guardie zoofile ENPA e ASL Toscana Centro, coordinata dalla Procura della Repubblica di Prato, in San Giorgio a Colonica. Su d - X Vai su X

#Prato – SEQUESTRATO ALLEVAMENTO ABUSIVO CON 98 CANI Operazione congiunta di Polizia locale, Guardia di Finanza, guardie zoofile ENPA e ASL Toscana Centro, coordinata dalla Procura della Repubblica di Prato, in San Giorgio a Colonica. Su d - facebook.com Vai su Facebook

Paolo Pasqualini sbranato e ucciso da tre rottweiler mentre fa jogging nei boschi vicino Roma, chiesto il processo per il padrone dei cani - L'unica certezza è che quella mattina di febbraio i tre cani avevano varcato il recinto della villa di Manziana dove erano stati allevati da Patrizio Pintus, operatore ecologico di 44 anni, e dalla ... Lo riporta ilmessaggero.it