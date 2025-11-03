Rottweiler sequestrato | il padrone lo incitava ad aggredire

Trentotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rottweiler è stato confiscato nei giorni scorsi a Fortezza dopo una serie di episodi di aggressione che avevano destato preoccupazione tra i residenti. Il provvedimento, disposto dal sindaco e attuato dai carabinieri in collaborazione con il Servizio veterinario di Bressanone, è arrivato al. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

