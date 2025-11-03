rotto il digiuno casalingo mesola finalmente 3 punti supera solarolo in rimonta

mesola 2 solarolo 1: Calderoni, Cavallari E. (95’ Guariento) Lucci, Marangon (50’ Paganini), Valesani, Telloli, Alessio, Spanó, Rako (79’ Rivas), Cantelli, Davo. All. Cavallari SOLAROLO: Lusa, Nastase (83’ Menicucci), Poggesi, Magri, Malo, Piancastelli (71’ Longo), Mengozzi, Santucci, Andreoli (55’ Dal Monte) Fernandi, De Marco (55’ Costa). All. Evangelisti. Arbitro: Vaggelli (Prato). Assistenti: Donati (Rimini) e Spada (Bo). Reti: 12’ Melo, 36’ Spanó, 45’ Marangon. Note: ammoniti Alessio, Lucci, Spanó, Il Mesola conquista la prima vittoria casalinga dopo una gara determinata nella quale ha messo in campo una maggior capacità offensiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

