Rotto il digiuno casalingo Mesola finalmente 3 punti Supera Solarolo in rimonta
mesola 2 solarolo 1: Calderoni, Cavallari E. (95’ Guariento) Lucci, Marangon (50’ Paganini), Valesani, Telloli, Alessio, Spanó, Rako (79’ Rivas), Cantelli, Davo. All. Cavallari SOLAROLO: Lusa, Nastase (83’ Menicucci), Poggesi, Magri, Malo, Piancastelli (71’ Longo), Mengozzi, Santucci, Andreoli (55’ Dal Monte) Fernandi, De Marco (55’ Costa). All. Evangelisti. Arbitro: Vaggelli (Prato). Assistenti: Donati (Rimini) e Spada (Bo). Reti: 12’ Melo, 36’ Spanó, 45’ Marangon. Note: ammoniti Alessio, Lucci, Spanó, Il Mesola conquista la prima vittoria casalinga dopo una gara determinata nella quale ha messo in campo una maggior capacità offensiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Rotto finalmente il digiuno di successi. Segnano Kanoute e Montevago | LE FOTO DI ROBERTO SETTONCE #perugia - facebook.com Vai su Facebook
Il Mesola torna a respirare. Un pari casalingo per uscire dal tunnel - : Calderoni, Lucci, Biolcati (53’ Crosara), Telloli (62’ Cantelli), Hoxha, Guariento, Cavallari E. Scrive ilrestodelcarlino.it