Rotary Club Frosinone grande partecipazione alla conferenza con il Prof Lucio Meglio
Si è svolto in un clima di grande entusiasmo e partecipazione il secondo appuntamento nell'ambito del ciclo di incontri e conferenze organizzati dal Rotary Club di Frosinone per l'anno sociale 202526 che si è tenuto il 28 Ottobre nella sala conferenze dell'Hotel Bassetto a Ferentino.Dopo quella. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
