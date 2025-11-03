Rotary Club Frosinone grande partecipazione alla conferenza con il Prof Lucio Meglio

Frosinonetoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto in un clima di grande entusiasmo e partecipazione il secondo appuntamento nell'ambito del ciclo di incontri e conferenze organizzati dal Rotary Club di Frosinone per l'anno sociale 202526 che si è tenuto il 28 Ottobre nella sala conferenze dell'Hotel Bassetto a Ferentino.Dopo quella. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

rotary club frosinone grandeRotary Club Frosinone, conferenza con il prof. Lucio Meglio su patrimonio culturale e identità europea - Lucio Meglio dell’Università di Cassino sul tema “Patrimonio culturale e dell’identità europea”, lunedì 28 ottobre all’Hotel Bassetto di F ... Scrive sora24.it

Cerca Video su questo argomento: Rotary Club Frosinone Grande