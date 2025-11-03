Marco Rossi, attuale commissario tecnico dell’Ungheria ed ex calciatore dell’Eintracht Francoforte è intervenuto A “1 Football Club” parlando degli infortuni del Napoli « Bisognerebbe valutare attentamente il tipo di infortuni. Sono certo che lo staff del Napoli, guidato da Conte, lo stia già facendo. Se gli infortuni sono quasi sempre agli stessi muscoli, allora sì, significherebbe che qualcosa non ha funzionato a livello di preparazione atletica. Conte e il suo staff sanno come lavorare, sono tra i migliori, staranno già lavorando per capire nel dettaglio come si siano verificati questi infortuni, quali distretti muscolari siano stati coinvolti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Rossi: «Il Napoli deve prestare attenzione all'Eintracht, ma non credo ci sia paragone in termini di qualità e forza»