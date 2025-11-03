Ronaldo | Messi è migliore di me? Non sono d’accordo con questa opinione Non voglio essere umile

Non è la prima volta che Cristiano Ronaldo sceglie il salotto di Piers Morgan per rivelare le sue verità, lo aveva già fatto nel 2022 quando aveva sparato sullo United: «Mi sento tradito dal Manchester United ». Questa volta Ronaldo ha parlato del suo eterno nemico virtuale, Leo Messi. La rivalità, non solo in campo tra i due, ha percorso tutta la loro carriera. La domanda è: meglio Leo Messi o Cristiano Ronaldo? The world’s most famous footballer, in the most personal interview of his life. Cristiano Ronaldo speaks to Piers Morgan – part one out tomorrow at 2pm (UK). https:t.coQR11ywsANx @Cristiano @piersmorgan pic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ronaldo: «Messi è migliore di me? Non sono d’accordo con questa opinione. Non voglio essere umile»

