Romano parrucchiere abusivo in garage | scatta la chiusura e una multa da 1.500 euro

Romano. Dai prodotti per capelli alle luci, dal fono alla sedia professionale e persino un murale accattivante: in quel salone di bellezza non mancava proprio nulla. Anzi sì, la licenza. Gli agenti del Distretto di Polizia Locale della Bassa Bergamasca Orientale hanno scoperto un parrucchiere abusivo che aveva trasformato un garage in un vero e proprio salone da uomo, completo di tutto ciò che occorre in un’attività regolare. Durante il controllo, il giovane titolare era intento a tagliare i capelli a un cliente appena maggiorenne, mentre altri due ragazzi attendevano, come si conviene, il proprio turno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Romano, parrucchiere abusivo in garage: scatta la chiusura e una multa da 1.500 euro

