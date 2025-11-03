Roma Volley colpo esterno a Melendugno | ancora un 3-1 per le Wolves

La SMI Roma Volley continua a correre e conquista la sua prima vittoria stagionale lontano da casa, battendo 3-1 la Narconon Volley Melendugno al Palazzetto dello Sport “San Giuseppe da Copertino”. Un successo pesante, arrivato contro un’avversaria finora imbattuta tra le mura amiche, che conferma il buon momento delle giallorosse dopo il successo ottenuto domenica . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

