Roma Volley colpo esterno a Melendugno | ancora un 3-1 per le Wolves
La SMI Roma Volley continua a correre e conquista la sua prima vittoria stagionale lontano da casa, battendo 3-1 la Narconon Volley Melendugno al Palazzetto dello Sport “San Giuseppe da Copertino”. Un successo pesante, arrivato contro un’avversaria finora imbattuta tra le mura amiche, che conferma il buon momento delle giallorosse dopo il successo ottenuto domenica . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dopo la bella vittoria con Messina, che ha rilanciato le ambizioni giallorosse, la SMI Roma Volley ha l’occasione per dare continuità ai progressi dimostrati e accorciare la classifica in occasi - facebook.com Vai su Facebook
Colpo nella Capitale per le ragazze della Tonno Callipo: Volleyrò Roma battuta 0-3 con Botarelli protagonista - Nel campionato di Serie B1 il team allenato da Stefano Saja supera con autorevolezza le temibili capitoline con un punteggio netto. Segnala ilvibonese.it