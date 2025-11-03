Roma ulteriore cedimento della Torre dei Conti | il momento del crollo
La Torre dei Conti a Roma ha subìto un ulteriore crollo dopo quello di stamattina alle 11.30. Nel momento in cui i vigili del fuoco stavano cercando di recuperare la persona bloccata sotto le macerie, la parte ancora in piedi della colonna ha subito un crollo improvviso annunciato dalla caduta di alcuni massi. Un gigantesco polverone copre ora tutta la zona. I vigili del fuoco sono riusciti a uscire da una finestra appena in tempo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Roma, Biciplan nella bufera: residenti in protesta contro il progetto I comitati e i cittadini contrari denunciano soprattutto la riduzione dei posti auto e il timore di un ulteriore intasamento del traffico, ritenendo che il progetto sia stato imposto senza un adegu Vai su Facebook
Roma, la Torre dei Conti parzialmente crollata ai Fori Imperiali: eretta nel 1238 da Papa Innocenzo III, era in ristrutturazione - La Torre dei Conti, una torre medievale ai via dei Fori Imperiali, a Roma, è parzialmente crollata. Secondo msn.com
Paura a Roma: crollo alla Torre dei Conti in via dei Fori imperiali. Il momento del cedimento - Si stanno diffondendo sui social i video che immortalano i momenti immediatamente successivi al cedimento che ha interessato la Torre dei Conti a Largo Corrado Ricci, sui Fori Imperiali a Roma. Si legge su tg.la7.it
Crollo Torre dei Conti a Roma, un testimone: «Ho sentito un boato, poi una nuvola di polvere» - Momenti di grande paura nel centro storico di Roma, dove nella mattinata di oggi una parte della storica Torre dei Conti è crollata a Largo Corrado Ricci, tra i Fori Imperiali e via Cavour. Si legge su msn.com