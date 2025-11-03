Roma ulteriore cedimento della Torre dei Conti | il momento del crollo

La Torre dei Conti a Roma ha subìto un ulteriore crollo dopo quello di stamattina alle 11.30. Nel momento in cui i vigili del fuoco stavano cercando di recuperare la persona bloccata sotto le macerie, la parte ancora in piedi della colonna ha subito un crollo improvviso annunciato dalla caduta di alcuni massi. Un gigantesco polverone copre ora tutta la zona. I vigili del fuoco sono riusciti a uscire da una finestra appena in tempo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

