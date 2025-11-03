Roma testa ai Rangers dopo il ko con il Milan | domani la ripresa a Trigoria
Archiviata la sconfitta con il Milan, la Roma deve voltare pagina in fretta e concentrarsi sul prossimo impegno di Europa League contro i Rangers, in programma giovedì 6 novembre alle 21:00. La squadra di Gian Piero Gasperini è rientrata ieri sera nella Capitale e avrà un giorno di pausa prima di riprendere la preparazione. Il tecnico piemontese ha infatti concesso ventiquattr’ore di riposo al gruppo, con la ripresa degli allenamenti fissata per domani mattina, martedì 4 novembre, a Trigoria. Dopo la sfida europea, i giallorossi torneranno subito in campo domenica 9 novembre all’ Olimpico, dove affronteranno l’Udinese dell’ex Zaniolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
