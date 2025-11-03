Roma sotto choc due crolli alla Torre dei Conti ai Fori Imperiali Un operaio ancora sotto le macerie video
Paura al centro di Roma. La Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, in via dei Fori Imperiali a Roma, è parzialmente crollata. Coinvolti diversi operai. Uno di loro è rimasto ferito, è stato estratto dalle macerie in vita e affidato ai soccorritori del 118. Altri 3 operai che erano al lavoro sulle impalcature di sostegno alla Torre e che erano rimasti bloccati dopo il Crollo, sono stati recuperati dai vigili del fuoco con un’autoscala. Nessuno di loro sarebbe ferito. L’area dove è avvenuto il crollo è stata circoscritta dai Carabinieri del comando di piazza Venezia e della compagnia di Roma Centro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
