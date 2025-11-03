Roma serata horror per Dybala | primo rigore sbagliato in giallorosso e flessore ko

La Roma trattiene il fiato per Paulo Dybala. Subito dopo il rigore sbagliato contro il Milan, neutralizzato da Maignan, l’argentino ha chiesto il cambio toccandosi la coscia sinistra: ha avvertito tirare il flessore. Nelle prossime ore verranno svolti gli esami strumentali per definire l’entità dell’infortunio, ma la preoccupazione è evidente, come ha ammesso Gian Piero Gasperini nel postpartita: “ L’infortunio è la cosa peggiore della serata, più della sconfitta. Sicuramente tornerà dopo la sosta “. Il tecnico giallorosso, così come tutto l’ambiente romanista, spera che non si tratti di nulla di grave. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

