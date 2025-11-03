Roma serata horror per Dybala | primo rigore sbagliato in giallorosso e flessore ko

La Roma trattiene il fiato per Paulo Dybala. Subito dopo il rigore sbagliato contro il Milan, neutralizzato da Maignan, l’argentino ha chiesto il cambio toccandosi la coscia sinistra: ha avvertito tirare il flessore. Nelle prossime ore verranno svolti gli esami strumentali per definire l’entità dell’infortunio, ma la preoccupazione è evidente, come ha ammesso Gian Piero Gasperini nel postpartita: “ L’infortunio è la cosa peggiore della serata, più della sconfitta. Sicuramente tornerà dopo la sosta “. Il tecnico giallorosso, così come tutto l’ambiente romanista, spera che non si tratti di nulla di grave. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, serata horror per Dybala: primo rigore sbagliato in giallorosso e flessore ko

Argomenti simili trattati di recente

Serata agitata in via Roma, con tre persone sorprese dopo un furto. Il testimone: «Uno di loro mi ha risposto di farmi i fatti miei» - facebook.com Vai su Facebook

Milan - Roma, Dybala sbaglia il rigore e si fa male: cos'è successo - La squadra di Gasperini intorno all'80' ha avuto la possibilità di pareggiare il gol di Pavlovic con un calcio di rigore, concesso da ... Lo riporta lalaziosiamonoi.it

Roma, Gasperini: "Rigore? La cosa peggiore di tutte è l'infortunio di Dybala" - Gian Piero Gasperini ha parlato a DAZN al termine di Milan- Segnala milannews.it

Pavlovic segna, Maignan ipnotizza Dybala: gioia Milan, rabbia Roma - I voti del Fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Milan- Riporta fantacalcio.it