Roma sconfitta amara a San Siro | il Milan vince e i giallorossi cedono il primato

Serata di rimpianti per la Roma, che esce sconfitta da San Siro contro un Milan rimaneggiato ma trascinato dal talento di Leao. Il gol decisivo porta la firma di Pavlovic, che nel primo tempo firma l’1-0 con cui i rossoneri superano i giallorossi. Un ko pesante per la squadra di Gasperini, che perde il primo posto in classifica a favore del Napoli e viene raggiunta proprio dalle due milanesi. Mezz’ora di rimpianti. Eppure, l’avvio dei giallorossi era stato promettente: per oltre mezz’ora la Roma ha pressato alta, recuperando palloni e costringendo la squadra di Allegri sulla difensiva. Poi, al 39’, l’episodio che cambia il volto del match. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, sconfitta amara a San Siro: il Milan vince e i giallorossi cedono il primato

News recenti che potrebbero piacerti

? Triplice fischio. A San Siro arriva una sconfitta. #ASRoma #MilanRoma - facebook.com Vai su Facebook

Il gol di Bonny dopo 6 minuti condanna la Roma ad una immeritata sconfitta contro l’Inter #RomaInter 0-1 (0-1) ? #Bonny Tiri (nello specchio) 15-12 (5-3) xG (in porta) 1.61-0.68 (1.90-0.23) Possesso 57%-43% Precisione 87%-78% Grandi Occasioni 4-1 - X Vai su X

Gasperini diretta dopo Milan-Roma: interviste e conferenza stampa LIVE - Terza sconfitta in campionato per i giallorossi, che perdono l'occasione per volare in testa alla classifica: tutte le dichiarazioni del tecnico in tempo reale ... Da msn.com

Come sta Dybala dopo l’infortunio su rigore col Milan: gli era già successo, vive un incubo - Le condizioni dell'argentino tengono in ansia la Roma e Gasperini che nel dopo gara dice con certezza per quanto tempo perderà il calciatore ... Segnala fanpage.it

Pavlovic basta al Milan per battere la Roma: Allegri a un punto da Conte nella classifica di Serie A - La scala del calcio si prepara a una notte da "capolista" per la sfida tra Allegri e Gasperini: tutti gli aggiornamenti ... Si legge su corrieredellosport.it