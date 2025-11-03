**Roma | Salvini ' Zacharova? C' è operaio sotto macerie di politica estera parliamo domani' **
Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Quando c'è un operaio ancora sotto le macerie, quando ci sono dei feriti, bisogna stare vicino ai soccorritori, portare silenzio e rispetto. Di politica estera parleremo da domani in avanti". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini a Cinque Minuti su Rai1 quando gli viene chiesto delle parole di Maria Zacharova. 🔗 Leggi su Iltempo.it
