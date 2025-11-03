Roma proseguono i recuperi a Trigoria | Ferguson e Angelino tornano dopo la sosta

Mentre l a Roma prova a rialzarsi dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, a Trigoria continua il lavoro per il recupero degli infortunati. Oltre a Paulo Dybala, fermatosi per un problema muscolare dopo il rigore fallito contro i rossoneri, lo staff medico giallorosso monitora con attenzione anche le condizioni di Evan Ferguson e Angelino. Per entrambi, il rientro in gruppo è ancora lontano e Gasperini dovrà farne a meno almeno fino alla sosta. Le condizioni degli infortunati. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Ferguson sta smaltendo il trauma distorsivo alla caviglia destra – con interessamento capsulo-legamentoso – rimediato mercoledì contro il Parma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, proseguono i recuperi a Trigoria: Ferguson e Angelino tornano dopo la sosta

