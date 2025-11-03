Roma progetto PeaceMed
Si chiama PeaceMed l’ultimo progetto della Caritas, che si conclude oggi a Roma con una giornata formativa per i giovani costruttori di pace. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Proseguono le polemiche sul progetto del termovalorizzatore che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intende realizzare a Santa Palomba, nel quadrante sud della Capitale #castellinotizie - facebook.com Vai su Facebook
Presentato il progetto "Blu Art" l'arte incontra l'ambiente a Roma con 15 opere di street art. ?Quando l’arte combatte l’inquinamento: vernici eco e un trattamento fotocatalitico per aria più pulita. Un'opera per Municipio! Info https://tinyurl.com/ycka9ukf - X Vai su X
“Pace come bene comune”: il futuro di fraternità del Mediterraneo - L'azione per favorire la pace nel Mediterraneo posta in essere da Caritas nell'ambito della Autumn School del progetto “PeaceMed” spiegata a Interris. Lo riporta interris.it
Pace: Caritas Italiana, al via a Roma la Autumn School del progetto “PeaceMed” con 30 giovani di diversi paesi - Da oggi, 29 ottobre, al 4 novembre 2025 trenta giovani provenienti da diversi Paesi dell’area mediterranea si ritrovano a Roma per la Autumn School del progetto “PeaceMed”, progetto cofinanziato dal m ... Da agensir.it